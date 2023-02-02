Злочини росіян на території України: поліція відкрила понад 60 тисяч проваджень

Агресія РФ проти України

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ під час спільного засідання Уряду України та колегії ЄС.

Жертвами агресії РФ проти України стали щонайменше 7 516 цивільних, серед яких 459 дітей, повідомив виконувач обов'язків Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії.

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Він додав, що унаслідок дій РФ в Україні пошкоджено або зруйновано понад 152 тисячі житлових будинків, майже 3200 навчальних та 1200 медичних закладів і ще понад 7,5 тисяч об’єктів критичної інфраструктури.

Виконувач обов'язків Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії © МВС

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«Правоохоронцями виявлено на деокупованих територіях 49 місць несвободи і катівень, де росіяни незаконно утримували і катували українських громадян. І відкрито 60 кримінальних проваджень за фактами скоєння військовими РФ сексуального насильства», — зазначив Клименко.

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В.о. голови МВС подякував партнерам з ЄС за допомогу і швидку реакцію на злочини агресії РФ проти України.

«Вітаємо також ухвалення резолюції Європарламенту про створення Спеціального міжнародного трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України. Усі воєнні злочини рф ретельно документують, вони стають основою для роботи органів міжнародного й українського правосуддя. Воєнні злочини РФ, скоєні в нашій країні, вже визнали геноцидом парламенти Латвії та Естонії», — додав Клименко.

🔻 2 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що втрати України від збройної агресії РФ сягають 750 млрд євро.

🔻 27 січня стало відомо, що Сполучені Штати спільно з країнами G7 та Києвом працюють над пошуком механізмів роботи Міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.

🔻 21 січня Сполучене Королівство прийняло пропозицію доєднатися до процесу створення міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Путіна за воєнні злочини Росії проти України

🔻19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії Росії проти України.

🔻13 грудня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі.

🔻13 січня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більше як 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ