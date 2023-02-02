ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в ефірі італійського телеканалу Rai повідомив, що зенітні ракетні комплекси SAMP/T мають бути вже на передовій в Україні протягом семи-восьми тижнів.

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За словами міністра, наразі важко робити якійсь прогнози щодо війни Росії проти України, але «Путін неодмінно шукатиме вихід із ситуації».

Як міжнародне співтовариство «Ми повинні взяти на себе зобов’язання захищати незалежність України та працювати заради миру», — наголосив Таяні.

🔻28 січня стало відомо, що Італія і Франція домовились закупити 700 ракет до SAMP/T. Таку систему планують дати Україні

🔻27 січня видання Reuters повідомило, що Франція та Італія наближаються до рішення щодо постачання Україні систем ППО SAMP/T.

🔻22 січня стало відомо, Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP/T

🔻 Того ж дня Словаччина заявила, що може передати Україні «Патріоти» в обмін на ППО SAMP-T від Італії