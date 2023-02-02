Жорстокість у дитбудинку

Катування дітей у дитячому будинку – повідомлено про підозру виховательці

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру виховательці дитячого будинку за фактом катування дітей
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру виховательці дитячого будинку за фактом катування дітей © Офіс Генерального прокурора / Телеграм
Автор тексту: Надія Бондаренко
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За даними Офісі Генерального прокурора України, виховательниця дитячого будинку у Фастівському районі нанесла не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла 11-річній підопічній.

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 Щоб залякати інших дітей, вона також побила лозиною 9-річну вихованку будинку.

«Наразі постраждалі дівчатка та ще 17 дітей, які перебували під опікою і проживали у будинку, вилучені. Вони знаходяться у лікарні, їх оглянуть медики», — зазначили в Офісі Генерального прокурора.

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У повідомлені також додали, що між підозрюваною та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через недотримання, встановлених нею правил проживання. Зазначається, що жінка виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку за домовленістю з опікуном.

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Виховательниці повідомлено про підозру за фактом катування дітей, наразі жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

🔻10 жовтня 2022 року в ЮНІСЕФ повідомили, що через війну в Україні 4 мільйона дітей живуть за межею бідності 

 

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