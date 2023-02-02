Катування дітей у дитячому будинку – повідомлено про підозру виховательці

Жорстокість у дитбудинку

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру виховательці дитячого будинку за фактом катування дітей

За даними Офісі Генерального прокурора України, виховательниця дитячого будинку у Фастівському районі нанесла не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла 11-річній підопічній.

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Щоб залякати інших дітей, вона також побила лозиною 9-річну вихованку будинку.

«Наразі постраждалі дівчатка та ще 17 дітей, які перебували під опікою і проживали у будинку, вилучені. Вони знаходяться у лікарні, їх оглянуть медики», — зазначили в Офісі Генерального прокурора.

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У повідомлені також додали, що між підозрюваною та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через недотримання, встановлених нею правил проживання. Зазначається, що жінка виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку за домовленістю з опікуном.

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Виховательниці повідомлено про підозру за фактом катування дітей, наразі жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

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