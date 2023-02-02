Країни Балтії та Польща виступають проти участі спортсменів з РФ та Білорусі у Олімпіаді-2024

Олімпіада-2024

Польща, Естонія, Литва і Латвія засудили зусилля Міжнародного олімпійського комітету (МОК), спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024, повідомило в четвер Міністерство спорту і туризму Польщі, пише The First News.

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Міністри спорту чотирьох країн опублікували спільну заяву, у якій вони закликали міжнародні спортивні організації заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх та інших змаганнях, поки в Україні триває війна.

«У той час, коли вільні та демократичні країни об’єднують свої сили, щоб посилити підтримку України в її боротьбі проти агресивної війни Росії, яку підтримує її союзник Білорусь, і запровадити додаткові санкції проти Росії як державного спонсора тероризму, МОК розпочинає пошук спеціальних форми участі спортсменів Росії та Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, що дозволяє використовувати спорт для легітимізації та відволікання уваги від загарбницької війни Росії проти України», — написали міністри.

Міністри спорту Польщі, Естонії, Литви та Латвії також висловили переконання, що повернення до змагань представників РФ та Білорусі створить труднощі та завдасть додаткового тиску на інших спортсменів.

Міністри спорту наголосили, що «продовжуватимуть підтримувати українських спортсменів, тренерів, спортивний персонал, зацікавлені сторони та їхню країну та будуть захищати спільні цінності та інтереси вільних і демократичних держав».

🔻2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року.

🔻30 січня Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.