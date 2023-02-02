МЗС України закликало Грузію припинити знущання із Саакашвілі

справа саакашвілі

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест щодо негуманного поводження із громадянином України Михеїлом Саакашвілі та вимагає передати його Києву.

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«У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю», – йдеться в офіційній заяві.

В українському відомстві наголосили, що «грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС і свідчить про згортання демократії в Грузії».

«Звертаємося також до іноземних урядів та міжнародних організацій стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії, життя якого опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади», – закликали в МЗС.

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🔻 1 лютого Володимир Зеленський відреагував на погіршення стану Саакашвілі, назвавши це «публічним катуванням».

🔻 6 грудня американський лікар Девід Сміт повідомив про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Стан експрезидента стрімко погіршився.

🔻 Експрезидент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні з 2021 року. Світова спільнота впевнена, що експрезидент є політичним в’язнем грузинського уряду.