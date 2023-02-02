Навчити 30 тисяч військових: ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ
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Тренувальну місію Євросоюз розпочав у листопаді. Початково в її рамках планувалося навчання 15 тисяч військових: проте зараз цифру хочуть подвоїти. Про це офіційно оголосять на саміті Україна — ЄС 3 лютого.
Про це інформують Die Welt та RND з посиланням на чиновників ЄС, а також Deutsche Welle, поклилаючись на інформацію, отриману від кореспондента в Брюсселі.
Наразі навчання українських військових проходить в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Місію очолює польський генерал Пьотр Тритек.
Підготовка українських бійців зосереджена на тренуваннях з налагодження матеріально-технічного забезпечення, надання медичної допомоги та протидії хімічній, біологічній та ядерній загрозам.
Згідно з початковими планами, місія мала тривати два роки. Якими терміни будуть тепер, незрозуміло, зазначають у виданнях.
Також у німецьких ЗМІ повідомляють, що Євросоюз невдовзі виділить Україні 25 млн євро на розмінування. Про це також офіційно оголосять під час саміту Україна — ЄС, який пройде 3 лютого в Києві, пишуть у медіа.
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