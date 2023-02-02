Росія атакує мирних
Міськрада: Нічний удар Росії по Краматорську прийшовся на щільну забудову, коли люди збиралися спати
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Відео наслідків нічного обстрілу Краматорська опублікувала міська рада
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У повідомленні, зокрема, йдеться:
«Масштаби трагедії у Краматорську— жахають. Ракетний удар Росії прийшовся на щільну житлову забудову, пізно ввечері, коли люди вже готувались лягати спати. Терор мирного населення, залякування і смерть — ось все, що принесла на нашу землю Росія»
Нагадаємо, нічний удар по Краматорську уніс життя щонайменше 3 людей, 8 поранені. Двоє з постраждалих — у важкому стані.