Росія атакує мирних
Обстріл Херсонщини: 5 поранених, серед них — 5-річний хлопчик
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Росіяни вдруге за день атакували селище Комишани поблизу Херсона.
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Уламками російських боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та 5-річний хлопчик.
Дитина у стані середньої важкості. Всіх потерпілих шпиталізували до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу, повідомили в Херсонській ОВА.
Зранку Комишани також були під вогнем: тоді внаслідок обстрілів загинула 44-річна жінка.
Також раніше під удар потрапив центр Херсона: вбито 25-річного чоловіка. У будинку, де він жив, знесло дах.