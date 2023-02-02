Обстріл Херсонщини: 5 поранених, серед них — 5-річний хлопчик

Росія атакує мирних

Росіяни вдруге за день атакували селище Комишани поблизу Херсона.

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Уламками російських боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та 5-річний хлопчик.

Дитина у стані середньої важкості. Всіх потерпілих шпиталізували до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу, повідомили в Херсонській ОВА.

Зранку Комишани також були під вогнем: тоді внаслідок обстрілів загинула 44-річна жінка.

Також раніше під удар потрапив центр Херсона: вбито 25-річного чоловіка. У будинку, де він жив, знесло дах.