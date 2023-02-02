Щонайменше 5 людей поранено внаслідок ракетного удару по Краматорську

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Сьогодні вдень росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу — двома ракетами, повідомляють в ОВА.

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Унаслідок атаки РФ у місті пошкоджено 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки.

«На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби. Допомагають людям мінімізувати шкоду», — зазначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Вночі російська ракета влучила у житловий будинок у Краматорську: троє загиблих, вісім поранених, двоє з них — у важкому стані. 13 звернулись за медичною допомогою — не важкі, написав у телеграм міський голова Олександр Гончаренко.