Оновлена інформація

Щонайменше 5 людей поранено внаслідок ракетного удару по Краматорську

Опубліковано:

Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська © Донецька ОВА
Автор тексту: Оксана Вітер

Сьогодні вдень росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу — двома ракетами, повідомляють в ОВА. 

Реклама

Унаслідок атаки РФ у місті пошкоджено 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки. 

«На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби. Допомагають людям мінімізувати шкоду», — зазначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

 

 

Вночі російська ракета влучила у житловий будинок у Краматорську: троє загиблих, вісім поранених, двоє з них — у важкому стані.  13 звернулись за медичною допомогою — не важкі, написав у телеграм міський голова Олександр Гончаренко. 

 

Завантажити додаток