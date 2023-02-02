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Лідери ЄС прибувають до Києва

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Президентка Єврокомісії прибула до Києва
Президентка Єврокомісії прибула до Києва © Ursula von der Leyen/Twitter
Автор тексту: Олександра Стара
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель уже приїхали в Україну. Завтра, 3 лютого, вони візьмуть участь у саміті Україна-ЄС.

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Візит Урсули фон дер Ляєн

«Приємно повернутися до Києва, вчетверте після вторгнення РФ. На цей раз із моєю командою комісарів. Ми зібралися тут разом, щоб показати, що ЄС як ніколи твердо підтримує Україну. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співробітництва», – зазначила президентка. 

 

Боррель прибув до Києва

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель приїхав в Україну, щоб «передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну». Про це він написав у твітері.

«Допомога ЄС сягнула 50 мільярдів євро з початку війни Росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І буде стояти з вами, щоб перемагати та відбудовуватися», – заявив єврокомісар.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

 

 

 

 

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