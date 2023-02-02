Лідери ЄС прибувають до Києва

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель уже приїхали в Україну. Завтра, 3 лютого, вони візьмуть участь у саміті Україна-ЄС.

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Візит Урсули фон дер Ляєн

«Приємно повернутися до Києва, вчетверте після вторгнення РФ. На цей раз із моєю командою комісарів. Ми зібралися тут разом, щоб показати, що ЄС як ніколи твердо підтримує Україну. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співробітництва», – зазначила президентка.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

Боррель прибув до Києва

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель приїхав в Україну, щоб «передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну». Про це він написав у твітері.

«Допомога ЄС сягнула 50 мільярдів євро з початку війни Росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І буде стояти з вами, щоб перемагати та відбудовуватися», – заявив єврокомісар.

Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.



EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.