Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перебуває з візитом у Парижі

Нетаньягу під час попереднього візиту до Парижу у 2018 році

Він має зустрітися з Президентом Франції Еммануелем Макроном. На порядку денному: війна РФ проти України та конфлікт між Ізраїлем та Палестиною.

Реклама Читати продовження

Візит Беньяміна Нетаньягу до Франції перший з моменту його повернення до влади, пише RFI на русском. Першою темою, яку обговорять, стане війна РФ проти України.

Прем'єр-міністр Ізраїлю напередодні заявив, що його країна розглядає можливість надання військової допомоги Україні. Також він сказав , що може бути посередником у перемовинах України та Росії. Інша тема його зустрічі з Емманюелем Макроном — нове загострення між Ізраїлем та Палестиною, яке виникло останнім часом.

У телефонній розмові з Беньяміном Нетаньягу напередодні «президент Республіки (Еммануель Макрон — ред.) нагадав про необхідність для всіх уникати заходів, здатних розпалити спіраль насильства», — йдеться у заяві Єлисейського палацу у неділю.

Очікується, що лідери двох країн також обговорять ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, торкнуться питання реалізації Іраном ядерної програми, що є порушенням міжнародної угоди, досягнутої у 2015 році.

За даними Єлисейського палацу, президент Франції у неділю заявив про «необхідну твердість перед все більш тривожними подіями та відсутністю прозорості з боку іранців». Також він нагадав, що іранська підтримка російської агресії в Україні призводить до запровадження нових санкцій та зростання міжнародної ізоляції Тегерану.

🔻 31 січня Нетаньягу заявив , що Ізраїль вивчає питання передачі Україні системи ППО «Залізний купол»