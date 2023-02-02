Прокуратура повідомила про підозру двом блогерам за розповсюдження порнографії

організатори п'яних вечірок

Знущалися над дівчатами та розповсюджували порнографічний контент - блогеру і спільнику повідомлено про підозру

Блогер та його спільник організовували вечірки, на яких доводили дівчат до безсвідомого стану і знущались над ними на камеру.

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Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Підозрювані запрошували дівчат в орендовану квартиру в столиці, розпивали з ними спиртні напої, доводячи дівчат до безсвідомого стану. Як йдеться в повідомленні, блогери здійснювали вульгарні дії з жінками в безпорадному стані і знімали імітацію статевих актів на власні мобільні телефони.

Відзнятий матеріал із принизливими коментарями викладали у телеграм-канал.

За результатами обшуків за місцем проживання підозрюваних виявлені та вилучені мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність блогерів, зазначає Офіс Генпрокурора.

Наразі співробітники правоохоронних органів перевіряють причетність підозрюваних до шахрайських дій під час збору добровільних внесків на потреби ЗСУ.

🔻 1 лютого поліція затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких принижували дівчат.