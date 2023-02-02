Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня — розвідка

ЗАГРОЗА НАСТУПУ

Росіяни готуються до нового масового наступу на сході України.

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Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Черняк.

«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку», — зазначив він.

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Черняк також підкреслив, що РФ готує мобілізованих солдат на території Білорусі. Проте вона немає ресурсів, аби розпочати масований наступ з цього напрямку у найближчі тижні.

«Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати», — зауважив розвідник.

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