Путін не збирається виводити свої війська з України та планує розпочати новий масований наступ із кількох напрямків, розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Bild.

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«Особисто я вважаю, що план Путіна та його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. Він готується і при цьому відчуває, що йому потрібно атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати нападу з Білорусі на північну частину України, щоб оточити Київ із заходу», — сказав глава польського уряду.

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За словами Моравецького, наразі погода порушила військові плани Кремля, адже тепла зима та м'який ґрунт не підходять для важких танків та артилерії.

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«Путін ймовірно, захоче дочекатися, поки висохне весь бруд. Але згідно з інформацією, яка надходить з України, я знаю, що планується ще один російський наступ, можливо, у березні чи квітні, і це буде дуже жорсткий наступ. Путін сповнений ненависті до України. До того ж він захоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець. І я маю побоювання, що він знову нападе на Київ», — розповів прем’єр-міністр Польщі.

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Він також додав, що у Росії і досі багато зброї та людей, крім того Путін «мобілізував багато нових солдатів, близько 200-250 тисяч».

«Я думаю, що, на жаль, він (Путін — ред.) не тільки сповнений ненависті до України, але й хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є це побоювання», — зазначив Моравецький.

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