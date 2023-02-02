Під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках — Резніков

Наступ РФ

Міністр оборони зауважив, що українські війська не можуть втрачати ініціативу на полі бою та закликав країни НАТО надати нову військову допомогу.

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Олексій Резніков вважає, що росіян не можна недооцінювати: зокрема, він зауважив, що наразі РФ мобілізувала півмільйона солдатів, заявив Олексій Резніков в ефірі французького каналу BFMTV.

«Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше», – зазначив міністр.

Близько до річниці вторгнення Україна очікує наступальних дій росіян на Півдні чи на Донбасі, зауважив глава Міноборони.

«Враховуючи те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символікою, вони спробують (наступати — ред.) близько 24 лютого», – зауважив Олексій Резніков в інтерв’ю каналу.

Саме очікування такого сценарію спонукає українську владу звертатися до країн НАТО із проханням надати зброю, сказав Олексій Резніков в інтерв’ю.

«Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж маємо бути готові якнайшвидше…Нам потрібна зброя, щоб стримувати ворога: адже на полі бою все залежить він ініціативи»,— зауважив міністр.

🔻 1 лютого Олексій Резніков заявив , що Франція передасть Україні радари MG-200: відповідний меморандум підписали глави Міноборони країн.

🔻 Напередодні стало відомо, що Париж надасть Києву 12 гармат«Цезар». Олексій Резніков подякував Франції за озброєння та наголосив на необхідності швидкого отримання Україною повітряних ресурсів і необхідності навчання українських пілотів на сучасних літаках.