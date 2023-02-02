Рада Євросоюзу виділила € 500 мільйонів на військову допомогу Україні

Допомога ЄС

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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«Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро через Європейський фонд миру та ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС. Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу у сфері безпеки, яка наближає нас до перемоги над російським агресором», — написав міністр у Twitter.

Today, the Council of the EU has allocated the seventh package of €500 million through the EPF and an additional €45 million to the EU military assistance mission. I am thankful for the EU’s vital security assistance which brings us closer to defeating the Russian aggressor. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2023

23 січня постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс повідомив, що країни Євросоюзу погодили сьомий транш військової допомоги Україні. За його словами, загальний обсяг військової допомоги з боку Євросоюзу завдяки цьому рішенню сягнув вже €3,6 млрд. А загальна військова допомога європейських країн України вже перевищила 12 млрд євро.

🔻 2 лютого єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган повідомив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн

🔻1 лютого у ЄС розповіли, що Україна вже отримала військову допомогу від Євросоюзу на €12 млрд

🔻26 січня державам-членам Європейського союзу повідомили про план ЄС, щодо можливої передачі на відновлення України €33,8 мільярда заморожених активів центробанку РФ.