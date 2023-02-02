Допомога ЄС

Рада Євросоюзу виділила € 500 мільйонів на військову допомогу Україні

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Засідання Ради ЄС 23 січня 2023 року
Засідання Ради ЄС 23 січня 2023 року © Арнольдас Пранцкявічюс / Twitter
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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«Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро через Європейський фонд миру та ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС. Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу у сфері безпеки, яка наближає нас до перемоги над російським агресором», — написав міністр у Twitter.

23 січня постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс повідомив, що країни Євросоюзу погодили сьомий транш військової допомоги Україні. За його словами, загальний обсяг військової допомоги з боку Євросоюзу завдяки цьому рішенню сягнув вже €3,6 млрд. А загальна військова допомога європейських країн України вже перевищила 12 млрд євро.

🔻 2 лютого єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган повідомив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн

🔻1 лютого у ЄС розповіли, що Україна вже отримала військову допомогу від Євросоюзу на €12 млрд

🔻26 січня державам-членам Європейського союзу повідомили про план ЄС, щодо можливої передачі на відновлення України €33,8 мільярда заморожених активів центробанку РФ.

 

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