Розкрадання коштів на відбудову інфраструктури: СБУ викрила керівництво Сумської ОВА

Корупція

Керівництво Сумської обласної військової адміністрації привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів РФ, зокрема, на відновлення інфраструктури, повідомляє СБУ.

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За даними досудового слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом.

Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, – житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів РФ.

«Зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами. Встановлено, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові. Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками «фірми-прокладки». Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн», — йдеться у повідомлені СБУ.

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Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Заступнику голови Сумської ОВА та т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва ОВА отримали повідомлення про підозру

«Підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення)», — додали у СБУ.

🔻 2 лютого на розтраті понад 7 млн грн з державного бюджету викрили керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації, а також директора підприємства

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