УДАР ПО ХЕРСОНЩИНІ

Російська армія атакувала дитячий садок на Херсонщині

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Зруйнований російською артилерією дитсадок у Золотій Балці на Херсонщині
Зруйнований російською артилерією дитсадок у Золотій Балці на Херсонщині © Херсонська ОВА
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Дошкільний заклад у Золотій Балці Бериславського району опинився під прицілом артилерії.

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Про це повідомила Херсонська ОВА. 

Внаслідок атаки у будівлі пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка. 

Постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, 2 лютого росіяни двічі за день атакували  селище Комишани поблизу Херсона. Уламками російських боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та 5-річний хлопчик. 

Вранці у Комишанах внаслідок обстрілів загинула 44-річна жінка.

У ніч на друге лютого під удар потрапив і центр Херсона: вбито 25-річного чоловіка. У будинку, де він жив, знесло дах. 

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🔻Внаслідок російських атак на міста України у ніч на 2 лютого, щонайменше три людини загинули у Крамоторську. 

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