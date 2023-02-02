Російська армія атакувала дитячий садок на Херсонщині

УДАР ПО ХЕРСОНЩИНІ

Зруйнований російською артилерією дитсадок у Золотій Балці на Херсонщині

Дошкільний заклад у Золотій Балці Бериславського району опинився під прицілом артилерії.

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Про це повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок атаки у будівлі пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка.

Постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, 2 лютого росіяни двічі за день атакували селище Комишани поблизу Херсона. Уламками російських боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та 5-річний хлопчик.

Вранці у Комишанах внаслідок обстрілів загинула 44-річна жінка.

У ніч на друге лютого під удар потрапив і центр Херсона: вбито 25-річного чоловіка. У будинку, де він жив, знесло дах.

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🔻Внаслідок російських атак на міста України у ніч на 2 лютого, щонайменше три людини загинули у Крамоторську.