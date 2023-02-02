Російські обстріли: троє загиблих на Донеччині, двоє на Херсонщині

Росія атакує мирних

Внаслідок атак поранили 29 людей. Росіяни завдавали ударів по Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжю та Дніпропетровщині.

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Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — загинули щонайменше 3 людини, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Наразі під завалами будинку шукають жінку, інформують у Краматорській міськраді.

Повністю знищена багатоповерхівка у центрі міста. Рятувальна операція триває, йдеться у дописі у телеграмі.

Також напередодні ракетного удару зазнали Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ — пошкоджено складські приміщення, без постраждалих.

На Волноваському напрямку 2 будинки пошкоджено у Богоявленці Вугледарської громади, під обстрілами також Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Мар'їнки та Красногорівки.

На Горлівському напрямку 2 людини поранено і 2 будинки пошкоджено у Бахмуті. Гучно у Соледарській громаді: пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці та 2 будинки у Васюківці.

На Лисичанському напрямку близько 10 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади.

Всього за добу росіяни поранили 22 цивільних.

На Херсонщині внаслідок ранкових обстрілів двоє загиблих: одну людину вбили у центрі міста, іншу — у селищі Комишани.

Всього за добу поранені 5 цивільних.

За інформацією Херсонської ОВА, росіяни понад 30 разів обстріляли територію області. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки.

Росіяни близько 7 ранку обстріляли Куп’янськ на Харківщині, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов. Поранена жінка 67 років.

У с. Кругляківка Куп'янського району, внаслідок ранкового обстрілу постраждав 46-річний співробітник ДСНС.

Також зранку обстріляли смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди, пише голова ОВА.

На Сумщині обстрілювали Есманьську та Білопільську громади. Зафіксували 24 влучання у об’єкти. Про постраждалих не повідомляють.

На Запоріжжі за минулу добу армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, Новоданилівка, Нестеренка, Білогір'я, Мала Токмачка, Ольгівське, Приморське, Плавні, Комишуваха.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування будинків та квартир громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ, пишуть в ОВА.

Також росіяни поцілили по Нікополю на Дніпропетровщині. Наразі наслідки обстрілу уточнюються, обійшлося без постраждалих.