РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу – Генштаб

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Російські війська продовжують спроби наступальних операцій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Минулої доби російські війська завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких по цивільній інфраструктурі Слов’янська, Краматорська та Дружківки Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Росія здійснила 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Українські сили відбили атаки РФ в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Наступальні угруповання Росії не виявлені на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

На Куп’янському напрямку російські війська обстріляли райони 9 населених пунктів на Харківщині та 2 – на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали 5 населених пункти Луганської області, на Бахмутському напрямку 11 населених пунктів потрапили під російський вогонь, на Авдіївському – 9, на Новопавлівському – 6, на Запорізькому – понад 20.

Як зазначає Генштаб, на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони 5 населеного пункту.

Росія продовжує змушувати українців на окупованих територій Донецької області отримувати громадянство РФ, йдеться в повідомленні.

«У Горлівці тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина російської федерації є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 01 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти», – пише Генштаб.

Також у повідомленні зазначають, що близько 300 військовослужбовців РФ цього формування не отримують грошове забезпечення через завершення тримісячних контрактів. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію, зауважила пресслужба.

Українські сили оборони уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили Росії та склад пально-мастильних матеріалів.

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🔻 30 січня російські війська здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

🔻 30 січня російські війська здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України.