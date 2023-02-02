РФ завершила навчання у Білорусі, але літаки на свої аеродроми не повертає — Генштаб

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що війська РФ продовжують обстріли населених пунктів поблизу державного кордону. Це приводить до втрат серед цивільного населення та руйнування приватної власності.

На окупованих же території Донецької області росіяни готуються до прихованої мобілізації.

«У місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника», — зазначають у ЗСУ.

Генштаб також повідомляє, що протягом минулої доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження противника та знищила російський БПЛА типу «Мерлін». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління противника.

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