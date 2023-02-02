РФ та Китай блокують спроби Радбезу ООН притягнути до відповідальності КНДР – США

Москва та Пекін не дають іншим членам Ради безпеки ООН притягти до відповідальності Північну Корею за її підривну активність.

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Про це під час відеобрифінгу заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Ми наполегливо домагалися у Раді Безпеки рішень, які засуджують дії КНДР. Як відомо, і Китай, і Росія послідовно захищають Північну Корею від рішень Ради Безпеки ООН. Вони мають право вето, і вони скористалися цим правом», – наголосила вона.

За словами Томас-Грінфілд, решта 13 членів Радбезу ООН дотримуються послідовної позиції щодо засудження дій Північної Кореї.

«Ми будемо продовжувати працювати над цим, особливо, коли ми бачимо все більше і більше випробувань, які проводить КНДР», – зауважила постійна представниця США.

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🔻 29 січня 2023 на брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про те, що США має докази постачань зброї російській ПВК «Вагнер» із КНДР.

🔻 27 січня сестра верховного керівника Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що уряди західних країн «перетнули межу», коли вирішили відправити основні бойові танки в Україну.

🔻 25 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членам Північноатлантичного Альянсу потрібно бути готовими до російських наступальних операцій.