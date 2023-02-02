Скандал із харчами для ЗСУ: ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 грн

СКАНДАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ ХАРЧІВ ДЛЯ АРМІЇ

Працівники ДБР та СБУ викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань разом із Службою безпеки України викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил України.

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Зазначається, що складу злочинної групи, яка складалась з п'яти осіб, входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів «чорну бухгалтерію» махінаторів.

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«Вигадували махінатори й інші схеми – до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім «віртуальні» продукти «списували» – начебто їх спожили солдати. Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко», — пишуть у ДБР.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи сягає понад 4,6 млн грн.

«"Зекономлені" кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки суб’єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою. У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою», — йдеться у повідомлені.

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Наразі затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

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