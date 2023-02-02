Співробітники ДБР прийшли у Одеську військову адміністрацію — нардеп

ДБР у Одеській ОВА

Охорона намагалася не пустити їх до будівлі ОВА, пише Олексій Гончаренко.

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Будуть нові арешти? — запитав Олексій Гончарненко у дописі.

1 лютого в різних регіонах України пройшли десятки обшуків та вручення підозр. Відпрацьовували осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави,заявив очільник СБУ Василь Малюк.

Він наголосив: 1 лютого був «глобальний удар по внутрішньому ворогу». Йдеться про зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.

Вчора повідомили і про викриття посадовця Одеської ОВА — його звинувачують у отриманні хабара у 40 000 доларів під час махінацій з землею.

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🔻 Також про підозру повідомили:

Ексзаступнику Міністра оборони за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

Колишньому в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони — за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Відомо, що він організовував закупівлю неякісних бронежилетів.

Діючому працівнику Міноборони — через заволодіння коштами та службове підроблення. Він уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіатехніки.

Ексміністру енергетики — через службову недбалість. Він укладав збиткові для держави угоди на користь олігарха Дмитра Фірташа.