США виділять $135 млн з російсько-американського фонду Україні та Молдові

Про це повідомили в агентстві USAID.

Реклама Читати продовження

«Напад Кремля на український народ спустошив економіку України, яка цього року, як очікується, скоротиться більш ніж на 45 відсотків. На Молдову також серйозно вплинули наслідки війни, зокрема висока інфляція, яка призвела до зростання вартості життя. Негайна підтримка приватного сектора в Україні та Молдові має вирішальне значення для зміцнення обох країн, коли вони захищаються від агресії Путіна», – йдеться в пресрелізі агентства.

Інвестиційний фонд TUSRIF (The US Russia Investment Fund) у співпраці з Конгресом Сполучених Штатів перерахують понад 154 мільйони доларів на підтримку «тих, хто найбільше постраждав від війни Путіна проти України».

Як пише пресслужба агентства, Київ та Кишинів отримають 135 мільйонів доларів, а решту, 18 млн, відправлять Фонду Росії та США (USRF) «для підтримки незалежних ЗМІ в Росії».

«Фонд США-Росія солідарний зі сміливими росіянами, які виступають проти повномасштабного вторгнення Кремля в Україну, і надалі підтримуватиме російські незалежні ЗМІ, правозахисників та громадянське суспільство, зокрема тих, хто зараз перебуває у вигнанні. USAID є гордим партнером у цих зусиллях», – зазначили в USAID.

🔻 1 лютого у ЄС розповіли, що Україна вже отримала військову допомогу від Євросоюзу на €12 млрд

🔻 26 січня державам-членам Європейського союзу повідомили про план ЄС, щодо можливої передачі на відновлення України €33,8 мільярда заморожених активів центробанку РФ.