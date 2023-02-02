США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні – CNN
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Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.
Про це повідомляє CNN з покликанням на власні джерела.
Офіційні особи Вашингтона пояснили свою позицію тим, що відправка власних літаків США була б дорогим і складним кроком, «який не вартий того в короткостроковій перспективі в порівнянні з більш нагальними потребами України в артилерії, ракетах і системах протиповітряної оборони».
🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.
🔻 31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16
🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.
🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив, що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.