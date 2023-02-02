США оголосять про поставки далекобійних ракет вже цієї п’ятниці – WSJ

Постачання зброї і техніки

На цьому тижні Білий дім планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Як очікується, в список наданої зброї увійдуть високоточні далекобійні снаряди GLSDB з дальністю до 150 км.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal з покликанням на власні джерела.

Ракета GLSDB © Saab

За даними WSJ, ракети поставлятимуть через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), яка фінансує купівлю чи виробництво нової зброї та систем.

GLSDB може запускатися з ракетних установок на кшталт HIMARS, які в України вже є. Бомба оснащена крилами, що дозволяють їй планерувати на шляху до цілі. Також вона має ракетний двигун для збільшення дальності польоту.

Раніше повідомлялось, що США відхилили прохання Києва надати ракети ATACMS радіусом дії до 297 км, проте надішлють крилаті бомби GLSDB, що мають радіус дії до 150 км, повідомляло раніше інформагентство Reuters.

Завдяки новій зброї українська армія зможе вражати важливі військові об’єкти Росії, які раніше були поза досяжністю.

Американські військові експерти показали візуальне зображення радіусу дії ракет GLSDB.

Visual of the approximate area which will get in range if Ukraine are provided with 150km standoff weapons.



This might be happening according to Reuters. pic.twitter.com/hW4iHpI3zh — Def Mon (@DefMon3) January 31, 2023

«Візуальне зображення приблизного району, який потрапить у радіус дії, якщо Україні буде надано зброю протистояння 150 км», – написав у твітері Деф Мон, військовий експерт.

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🔻 23 січня високопосадовець Пентагону заявив, що в Україну найближчим часом надійдуть перші БМП Bradley.

🔻 19 січня у Конгресі США закликали Байдена надати Україні необхідну для перемоги зброю.

🔻 18 січня у США оголосили про новий пакет допомоги для України. Він сягнув $2,5 млрд. До нього увійшли броньовані бойові машини Bradley та Stryker.

🔻 16 січня українські військові вже прибули до США, де навчатимуться керувати Patriot.