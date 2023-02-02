Треба вигнати зло, що прийшло під російським прапором: Зеленський звернувся до учасників молитовного сніданку в США

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Очільник держави подякував американському Президенту Джо Байдену та усім, хто допомагає Україні протистояти російській збройній агресії.

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«Я радий, що вже 70 років зберігається ця традиція молитовних сніданків, яка була започаткована ще за часів Президента Ейзенхауера. Це символ того, що попри будь-які, навіть найгірші, обставини найкраще в людях все одно переважає, а молитва – триває», — зазначив український лідер.

Він зауважив, що мільйони українців просять вигнання загарбників, а отже – відновлення миру.

«Вже майже рік ми стоїмо проти зла. Ми об’єднані, якими давно не були. І ми сміливі – наші героїчні солдати вже завдавали поразок злу на полі бою.Чи сталося це лише завдяки зусиллям людей? Чи наші молитви були почуті? Нікому з нас не дано знати», — підкреслив Президент.

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Він зазначив, що Господь дає людям можливості стати краще. Але для цього потрібні дії від самих людей.

«Ми разом стоїмо. І ми з вами повинні зробити все, щоб наступного року у перший четвер лютого ми змогли помолитися вже просто з подякою за здобутий порятунок від зла», — сказав Зеленський.

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