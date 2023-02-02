ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Українські військові через кілька тижнів завершать опанування ППО «Патріот» у США

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ПЗРК «Патріот» / ілюстративне фото
ПЗРК «Патріот» / ілюстративне фото © AP - Bernd Wuestneck
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Військовослужбовці, які знаходяться у Штатах вже майже місяць, випереджають графік навчань.   

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Про це «Голосу Америки» розповів аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький. 

За його словами, навчання відбувається за прискореною програмою, через те, що в США відправили досвідчених фахівців, які вже працювали з системами ППО. Їх вчать тільки роботі власне з Патріотами, а не надають базові основи про роботу протиракетних комплексів у цілому. 

Також зазначається, що ті військові, які проходять навчання в Штатах, по приїзду в Україну зможуть передати набуті знання своїм колегам.  

Нагадаємо, 16 січня спецкореспондентка американського Fox News Ліз Фріден опублікувала у твітері відео прибуття військовослужбовців з України у Форт-Сілл в штаті Оклахома. До першої групи увійшло  приблизно 100 людей. Саме стільки військових необхідно для обслуговування однієї батареї Patriot. Тоді повідомлялось, що підготовка триватиме кілька місяців за скороченим графіком.

🔻2 січня стало відомо, що 70 українських військових почали навчання на ЗРК Patriot у Німеччині

🔻 10 січня Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ЗРК в Україні будуть на бойовому чергуванні вже в середині весни 2023-го

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