Українські військові через кілька тижнів завершать опанування ППО «Патріот» у США

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Військовослужбовці, які знаходяться у Штатах вже майже місяць, випереджають графік навчань.

Реклама Читати продовження

Про це «Голосу Америки» розповів аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький.

За його словами, навчання відбувається за прискореною програмою, через те, що в США відправили досвідчених фахівців, які вже працювали з системами ППО. Їх вчать тільки роботі власне з Патріотами, а не надають базові основи про роботу протиракетних комплексів у цілому.

Також зазначається, що ті військові, які проходять навчання в Штатах, по приїзду в Україну зможуть передати набуті знання своїм колегам.

Нагадаємо, 16 січня спецкореспондентка американського Fox News Ліз Фріден опублікувала у твітері відео прибуття військовослужбовців з України у Форт-Сілл в штаті Оклахома. До першої групи увійшло приблизно 100 людей. Саме стільки військових необхідно для обслуговування однієї батареї Patriot. Тоді повідомлялось, що підготовка триватиме кілька місяців за скороченим графіком.

🔻2 січня стало відомо, що 70 українських військових почали навчання на ЗРК Patriot у Німеччині

🔻 10 січня Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів , що ЗРК в Україні будуть на бойовому чергуванні вже в середині весни 2023-го