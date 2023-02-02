Франція направить 150 військовослужбовців до Польщі для навчання військових ЗСУ

Військові навчання

Військові навчання проходитимуть в межах місії ЄС з військової допомоги Україні, повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

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«У рамках місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) Франція відправить до Польщі 150 військових. Під командуванням оперативного командування місії EUMAM – Combined Arms Training Command (CAT-C), розташованого в Польщі, вони навчатимуть українських військових», — написав Ясіна в Twitter.

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W ramach misji Unii Europejskiej w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy EUMAM Ukraine, Francja wyśle do Polski 150 żołnierzy. Pod dowództwem zlokalizowanego w Polsce dowództwa operacyjnego misji EUMAM – Combined Arms Trainig Command (CAT-C) będą oni szkolić ukraińskich żołnierzy — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) February 2, 2023

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Він також додав, що Польща спільно з Францією працює над «зміцненням оборонного потенціалу України на тлі російської агресії».

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