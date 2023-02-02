Військові навчання

Франція направить 150 військовослужбовців до Польщі для навчання військових ЗСУ

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Французькі військові навчання «Eagle Meda 23», 25 січня 2023 р.
Французькі військові навчання «Eagle Meda 23», 25 січня 2023 р. © ROBERT GHEMENT / PAP/EPA
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Військові навчання проходитимуть в межах місії ЄС з військової допомоги Україні, повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

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«У рамках місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) Франція відправить до Польщі 150 військових. Під командуванням оперативного командування місії EUMAM – Combined Arms Training Command (CAT-C), розташованого в Польщі, вони навчатимуть українських військових», — написав Ясіна в Twitter.

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Він також додав, що Польща спільно з Францією працює над «зміцненням оборонного потенціалу України на тлі російської агресії».

🔻2 січня 70 українських військових почали навчання на ЗРК Patriot у Німеччині

🔻 1 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що 1600 українських військових пройдуть навчання у Литві

🔻16 січня українські військові прибули до США, де навчатимуться керувати Patriot.

🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині 

🔻 17 жовтня Голови МЗС країн ЄС схвалили тренувальну місію для українських військових

 

 

 

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