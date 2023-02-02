«Оборутки у війську»: ексзаступника міністра оборони заарештували на 2 місяці

КОРУПЦІЯ в армії

ДБР повідомляє про підозру звільненому заступнику міністра оборони у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.

В'ячеслав Шаповалов може вийти на волю, якщо заплатить заставу — 402 мільйони 600 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За клопотанням слідчого ДБР, Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень

Шаповалов, за даними ДБР, лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Також слідчі встановили, що ексзаступник міністра оборони не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття її на військові склади, а також організував повторні проведення лабораторних випробувань бронепластин, які не пройшли перший етап.

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1 лютого ексзаступнику Міністра оборони України, який відповідав за Тилове забезпечення ЗСУ повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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🔻 24 січня Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі харчів для військових ЗСУ за завищеними цінами.

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🔻 24 січня на сайті ВРУ народні депутати зарєєстрували законопроєкт щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях. Зокрема, йдеться про публікацію звітів щодо оборонних закупівель, які неопубліковані у період з 24 лютого 2022 року.

🔻24 січня міністр оборони України Олексій Резніков «визнав помилки» в позиціях переліку харчів для ЗСУ під час свого виступу на комітеті ВР з питань антикорупційної політики

🔻23 січня НАБУ та САП розпочали розслідування щодо закупівлі Міноборони продуктів для ЗСУ

🔻21 січня видання «Дзеркало тижня» опублікувало статтю про те, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж вони коштують у магазинах Києва.

🔻21 січня Міністр оборони Олексій Резніков особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням терміново провести засідання комітету ВР за участю представників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

🔻21 січня Парламентський комітет з питань нацбезпеки на тлі із харчами для ЗСУ викликав на засідання керівництво Міністерства оборони