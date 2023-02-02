Чиновників Одеської ОВА підозрюють у розтраті держбюджету на закупівлях продуктів для ЗСУ

КОРУПЦІЯ

На розтраті понад 7 млн грн з державного бюджету викрито керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації

На розтраті понад 7 млн грн з державного бюджету викрито керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації, а також директора підприємства, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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За даними слідства, посадовці у змові з директором, завищили ринкову вартість продуктів під час укладення трьохсторонніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних Сил України.

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«Наразі їм повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Серед підозрюваних: колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів та начальник відділу ОВА, а також директор ТОВ», — йдеться у повідомлені.

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🔻 2 лютого ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова заарештували на 2 місяці. Він може вийти на волю, якщо заплатить заставу — 402 мільйони 600 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва.

🔻1 лютого ексзаступнику Міністра оборони України, який відповідав за Тилове забезпечення ЗСУ повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

🔻 24 січня на сайті ВРУ народні депутати зарєєстрували законопроєкт щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях. Зокрема, йдеться про публікацію звітів щодо оборонних закупівель, які неопубліковані у період з 24 лютого 2022 року.

🔻24 січня міністр оборони України Олексій Резніков «визнав помилки» в позиціях переліку харчів для ЗСУ під час свого виступу на комітеті ВР з питань антикорупційної політики

🔻23 січня НАБУ та САП розпочали розслідування щодо закупівлі Міноборони продуктів для ЗСУ

🔻21 січня видання «Дзеркало тижня» опублікувало статтю про те, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж вони коштують у магазинах Києва.