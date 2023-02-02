Єврокомісія буде сприяти вступу України в Євросоюз

ключ до дверей євросоюза

Про це заявила під час спільного засідання Уряду та Єврокомісії у Києві Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, місце українського прапору — перед будівлею Берламонт у Брюсселі, де знаходиться Європейська комісія. Серед прапорів інших країн-членів Європейського Союзу.

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«Це був новий початок для України, але це також був новий початок для Європейського Союзу. Ваша мужність надихнула нас. Ви дали нам нове відчуття мети. Європа з вами стільки, скільки потрібно», — зазначила вона.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.