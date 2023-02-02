Посилити підтримку Києва: Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

НА ШЛЯХУ ДО ЄС

Свої голоси «за» віддали 498 парламентарів. «Проти» проголосувало 36 депутатів. Ще 49 утрималися. У резолюції виклали очікування від майбутнього саміту політичних лідерів ЄС і України, який відбудеться у Києві 3 лютого.

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Вступ до ЄС

Цим документом Євросоюз підкреслив свою прихильність майбутньому членству України в ЄС. Євродепутати вимагають від ЄС «працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки, щоб забезпечити приєднання України до єдиного ринку ЄС». Також євродепутати наголосили: для приєднання до ЄС треба дотриматись відповідних процедур, а також виконати відповідні реформи і відповідати критеріям вступу. Тому вони закликали українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи.

Про це йдеться у заяві Європарламенту.

Військова допомога

Європарламент закликав членів ЄС збільшити та прискорити військову допомогу Києву. Йдеться не лише про надання зброї, а також політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Антиросійські санкції

Євродепутати закликали членів Євросоюзу ухвалити якнайшвидше десятий пакет антиросійських санкцій. Крім того, активно пропонувати осіб, проти яких будуть запроваджені обмеження.

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Відбудова України

Європарламентарі пропонують визначити пріоритетним комплексний пакет заходів із відновлення для України. Цей пакет допомоги має бути зосереджений на допомозі, реконструкції та відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

Також євродепутати закликають використовувати заморожені активи російського Центрального банку, а також активи російських олігархів для фінансування післявоєнної реконструкції.

У тексті резолюції парламент також закликав країни-члени ЄС збільшити та прискорити військову допомогу Києву. Мова йде про надання зброї, а також політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку.

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Крім того, у резолюції вказано про необхідність ввести негайне та повне ембарго на імпорт в ЄС викопного палива та урану з Росії, а також до повної відмови від газопроводів Nord Stream 1 і 2 у Балтійському морі.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.