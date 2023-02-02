ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн

Допомога ЄС

Ці кошти будуть направлені на підтримки процесу реформ в Україні, заявив у Брюсселі єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, повідомляє Bloomberg.

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Єврокомісар додав, що незабаром Європейський Союз також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

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Зокрема, може бути запропоновано призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС, поки в країні є фінансові проблеми.

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🔻1 лютого у ЄС розповіли, що Україна вже отримала військову допомогу від Євросоюзу на €12 млрд

🔻26 січня державам-членам Європейського союзу повідомили про план ЄС, щодо можливої передачі на відновлення України €33,8 мільярда заморожених активів центробанку РФ.