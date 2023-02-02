Ми відбудуємо цю прекрасну країну разом — Президентка Єврокомісії

ОНОВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ

Президентка президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вчетверте відвідала Україну. Вона провела брифінг разом із Володимиром Зеленським, на якому зробила низку заяв.

Реклама Читати продовження

Єврокомісія буде сприяти вступу України в Євросоюз. Про це на брифінгу у Києві заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, місце українського прапору — перед будівлею Берламонт у Брюсселі, де знаходиться Європейська комісія. Серед прапорів інших країн-членів Європейського Союзу.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський © ОП

Єврокомісія допоможе Україні почату реформу системи опіки та захисту дітей.

«Замість наявною у нас системи інтернатів, яка є спадком радянських часів, ми хочемо створити нову систему дитячих будинків сімейного типу. Це не лише інституційна зміна, а й цивілізаційна», — підкреслив Володимир Зеленський.

На проектування цієї стратегії Єврокомісія виділяє 10 млн євро, зазначила Урсула фон дер Ляєн.

«Путінська війна забрала їхніх батьків та змінила їхні життя. Ми не можемо цього змінити, але можемо запропонувати їм певну розраду. Вони мають зростати не по якихось закладах, а в родинах. Вони мають рости в любові, щоб мати певність і силу у своєму житті», —підкреслила пані Ляєн.

Президентка Єврокомісії повідомила, що міжнародний центр для переслідування злочинів агресії в Україні влаштується в Гаазі. Цей центр координуватиме збирання доказів. Це буде спільна група слідчих.

Володимир Зеленський на брифінгу з Урсулою фон дер Ляєн © ОП

«Ми працюємо так, щоб можна було один мільярд євро дати на початок швидкого відновлення України. Цей мільярд перший, і не останній», — підкреслила Президентка Єврокомісії.

Пані Ляєн зазначила, що Росія буде змушена заплатити за руйнацію. У Євросоюзі визначаються, як зробити, щоб російські державні кошти направити Україні.

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський на брифінгу © ОП

ЄС надає Україні 2 400 генераторів.Вони стануть доповненням до 3 тисяч попередніх, що надійшли від початку війни, зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Євросоюз разом з країнами-членами ЄС передасть Україні обладнання вартістю понад 150 млн євро на підтримку енергосистеми.

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський © ОП

ЄС планує ввести нові санкції проти РФ на річницю вторгнення. Йдеться про десятий пакет санкцій. За словами президентки Єврокомісії, він буде включати додаткове обмеження цін від країн G7 на російські нафтопродукти, передає AFP.

#UPDATE The European Union plans to slap Russia with fresh sanctions by the anniversary of Moscow's invasion of Ukraine, European Commission chief Ursula von der Leyen said on a visit to Kyiv. pic.twitter.com/9OnpX52mcn — AFP News Agency (@AFP) February 2, 2023

►Читайте також: Лідери ЄС прибувають до Києва

Пані Ляєн також високо оцінила зусилля з викоренення корупції в Україні. Останніми днями країною прокотилася хвиля резонансних звільнень, пов’язаних із розкраданням.

#UPDATE European Commission chief Ursula von der Leyen has praised efforts by Ukraine to stamp out graft in the wake of several public probes and high-profile dismissals linked to embezzlement. pic.twitter.com/Zs6lCHj5rb — AFP News Agency (@AFP) February 2, 2023

► Читайте також: Коли слова мають значення: Київ готується до саміту Україна—ЄС

🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС