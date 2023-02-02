Удар по сектору Гази

Ізраїльська армія вдарила по виробництву зброї у секторі Гази

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Сектор Гази
Сектор Гази © Армія Ізраїлю / Твітер
Автор тексту: Оксана Вітер

Ізраїльські сили вдарили по об’єктах вночі. Обстріл відбувся у відповідь на атаку з сектора Гази, заявили в армії країни (ЦАХАЛ).

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Ізраїльські військові заявили, що вдарили по виробництву зброї бойовиків «Ісламського руху опору» (ХАМАС) та по обʼєкту з виробництва хімічної сировини, йдеться у твітері . 

«У відповідь на ракетний обстріл Ізраїлю із сектору Гази сьогодні винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по обʼєкту з виробництва хімічної сировини, а також по обʼєкту з виробництва зброї терористичної організації ХАМАС», — заявили в Армії Ізраїлю.

 

🔻27 січня в Єрусалимі терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. В результаті вісім людей загинуло, десять зазнали поранень. Нападник намагався втекти на автомобілі.  

🔻28 січня двоє людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля Старого міста в Єрусалимі.

 

 

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