Історичний момент: у Києві відбулося спільне засідання Уряду України та Європейської комісії

НА ШЛЯХУ ДО ЄС

Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та українські урядовці і єврокомісари

«Цей візит не схожий на жодний інший. Сьогодні ми приїхали в серце Європи, тому що Україна стала центром нашого континенту, місцем, де сповідуються наші цінності». Такими словами Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкрила спільне засідання.

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Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський © ОП

Володимир Зеленський підкреслив, що українська влада та посадовці Європейського Союзу об’єдналися заради створення спільного майбутнього України та Європейського Союзу.

«Наші цінності спільні. Наша доля спільна наш ворог спільний наш захист спільний, а отже, і наше життя об'єднується», — зазначив український лідер.

Спільне засідання Уряда та Єврокомісії © ОП

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна завершує виконання семи рекомендацій Європейської Комісії. Очікується, що навесні цього року вже буде надано формальну оцінку прогресу.

«Готуємося представити результати на саміті “Україна-ЄС” та очікуємо на потужний політичний сигнал щодо наближення до початку переговорного процесу про членство», — зазначив він.

Володимир Зеленський та Денис Шмигаль © Sarsenov Daniiar

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Уряд очікує, що Єврокомісія зможе рекомендувати Європейській раді розпочати відповідні переговори з Україною наприкінці 20223 року.

Спільне засідання Уряду та Єврокомісії © ОП

Шмигаль також повідомив, що наразі планується розширення пропускної здатності мереж між Україною та країнами ЄС, координація у питаннях безпеки газопостачання, участь України у спільних закупівлях газу та посилення роботи для впровадження європейського зеленого курсу.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна планує започаткувати масштабну програму виробництва сонячної енергії українськими домогосподарствами та громадами.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС