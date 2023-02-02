70 українських військових почали навчання на ЗРК Patriot у Німеччині

Навчання українських військових

Згідно з інформацією Spiegel, група прибула 31 січня і сьогодні має розпочати тренування.

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Німецький уряд на підставі консультацій із США хоче надати Україні ЗРК Patriot для відбиття атак безпілотників, ракет чи літаків, пише видання. Система включає центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії і шість або більше пускових установок, встановлених на вантажівці, зазначає Spiegel.

Видання також повідомляє, що підрозділи Patriot, які були передислоковані до Польщі, оголосили про «початкову оперативну готовність». Бундесвер підтримуватиме оборону повітряного простору Польщі трьома зенітно-ракетними ескадрильями, йдеться у публікації.

Максимальна дальність перехоплення цілі ЗРК — 80 км в секторі 90 градусів. Комплекс може перехоплювати до 8 повітряних цілей одночасно на висоті від 60 метрів до 24 кілометрів.

🔻 16 січня українські військові прибули до США, де навчатимуться керувати Patriot.

🔻 10 січня Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів , що ЗРК в Україні будуть на бойовому чергуванні вже в середині весни 2023-го.