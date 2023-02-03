Берлін схвалив постачання «Леопардів» Києву та планує закупити «Гепарди»

Уряд Німеччини дозволив поставку танки «Леопард 1» в Україну із промислових запасів. Також чиновники також ведуть переговори про викуп 15 танків «Гепард» у Катару для відправлення Києву.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Reuters з покликанням на джерела в німецькому уряді.

Німецькі компанії Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) готові відремонтувати десятки «Леопардів» і могли б поставити їх українській армії, якщо Київ погодиться їх купити, пише видання.

Як йдеться в повідомленні, тривають обговорення між Катаром та Німеччиною щодо купівлі 15 танків «Гепард», які Доха придбала задля безпеки стадіонів чемпіонату світу.

«Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це допомогло б українцям», — заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

► Читайте також: 14 танків від Німеччини і не тільки: як західна броня змінюватиме лінію фронту

🔻 1 лютого видання El País повідомило, що Мадрид відправить відремонтовані танки «Леопард» 2A4 зі свого складу, який нараховує 347 таких німецьких машин.

🔻 31 січня міністр оборони Норвегії заявив, що його країна планує доставити танки «Леопард» 2 до України наприкінці березня.

🔻30 січня у Великій Британії заявили, що танки Challenger 2 для ЗСУ будуть на фронті до Великодня.

🔻25 січня Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів». Всього європейська танкова коаліція готова надати України 80 одиниць техніки такої моделі.