Викрито російських агентів, які готували теракти на Дніпропетровщині

Викриття СБУ

Агенти ФСБ також виявляли місцезнаходження спецпризначенців ЗСУ, пишуть в СБУ. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ у прифронтових районах сходу України.

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Агенти намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ та інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ, пишуть у Службі безпеки.

Для цього вони намагались розширювати мережу інформаторів, зокрема й серед українських військових та правоохоронців.

До того ж, у разі наближення армії РФ до Дніпропетровщини співробітники ФСБ мали забезпечити їй підтримку, вчиняючи диверсії і теракти.

Групу очолював експрацівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення. Він отримав завдання сформувати власну агентурну мережу. Після 24 лютого минулого року росіяни активізували діяльність резидентури для збору розвідувальної інформації.

У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли колаборантам керівні «посади» в місцевих окупаційних адміністраціях.

Під час обшуків у квартирах агентів правоохоронці виявили вогнепальну зброю з глушниками, гранати, набої, засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляють у Службі безпеки.

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