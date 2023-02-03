Високий представник ЄС зустрівся з українськими саперами

РОЗМІНУВАННЯ УКРАЇНИ

Жозеп Боррель на зустрічі з українськими саперами на Київщині, 03.02.23

Зустріч пройшла у селі Немішаєве Київської області, де фахівці займаються розмінуванням територій.

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Про це повідомляє Укрінформ.

Спілкуючись з журналістами, Жозеп Боррель відзначив, що ЄС підтримає відновлення України на всіх можливих напрямках.

«Коли йдеться про реконструкцію, краще все ж запобігати знищенню. Зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли дуже важливо саме запобігати руйнуванню. І чим менше буде зруйновано, тим легше буде відновлення», — підкреслив він.

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Жозеп Боррель зауважив, що захист цивільних осіб є пріоритетом. Він зазначив, що розмінування дуже важливе для безпечного продовження відбудови України.

«Ці залишені міни та вибухівки ще довго становитимуть небезпеку після того, як агресор змушений був відступити. Це заважає поверненню цивільного населення та пожвавленню економічної діяльності, особливо в транспортному та сільськогосподарському секторах», — сказав він.

Demining action is crucial to safe the lives of civilian population, to allow them return to a normal life, to prevent the random walk of the death in the forest.



The EU will support Ukraine with a new €25 million package for humanitarian demining.https://t.co/udiK4YOL6F pic.twitter.com/Gp9H7qIgMz — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 3, 2023

За словами Борреля, на післявоєнну відбудову України знадобляться інвестиції на сотні мільйонів євро.

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Нагадаємо, 2 лютого Боррель повідомив, що ЄС надасть Україні 25 мільйонів євро на розмінування районів, які перебувають під загрозою.

Also announced to the Prime Minister that EU will provide €25 million to support demining efforts in endangered areas. Protecting civilians and their livelihood is a priority. (2/2) pic.twitter.com/0g2AEVWLuM — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

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