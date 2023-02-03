Восени Україна може отримати далекобійні ракети із GPS-наведенням — Bloomberg

Зброя для України

Про новий пакет допомоги США оголосять 3 лютого. Надання ракет профінансують за процедурою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

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В пакет допомоги увійдуть , зокрема, керовані GPS крилаті ракети GLSDB виробництва Boeing-Saab. Це — ракети з авіабомбами, які можуть вражати цілі на дистанції до 150 км. Така зброя поєднує в собі авіабомбу малого діаметра, керовану супутниками GPS, та армійську ракету, що вже експлуатується українськими військами, повідомляють у медіа.

Нова зброя сконструйована так, що після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті та летить до мети, визначеної GPS. Зброя може використовуватись у будь-яких погодних умовах та застосовуватись проти броньованих машин. Ракети GLSDB можна запускати з установок HIMARS, пише видання.

Ціна озброєння — $1,75 млрд.

Як і інше обладнання, надане США, вони не будуть розгорнуті в Україні найближчим часом, пише медіа. Офіційний представник галузі повідомив Bloomberg, що для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як укладуть контракт.

🔻 2 лютого повідомлялося , що США готують новий пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд. До пакету увійдуть,зокрема, ракети великої дальності.

🔻 У листопаді 2022 року стало відомо, що Пентагон розглядає пропозицію Boeing про постачання Україні високоточних бомб, які дозволять Києву завдавати ударів далеко по тилу РФ.