Від початку війни РФ втратила вбитими та пораненими майже 200 тисяч людей — NYT

Втрати РФ

Такі втрати у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані, пише видання.

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Це — втрати за 11 місяців, пише NYT. Показники засновані на супутникових знімках, перехопленнях, повідомленнях у соціальних мережах і місцевих ЗМІ та офіційній інформації.

Найбільше людей росіяни втратили під час боїв за Бахмут і Соледар, пише видання.

Високопоставлений військовий представник США назвав бої під Бахмутом «жорстокими», повідомляють у медіа. Зокрема, ПВК «Вагнера» використовує там завербованих ув'язнених як гарматне м'ясо, зазначив військовий. Тисячі з них вже вбито. Це шокувало американських чиновників: вони кажуть, що стратегічна цінність міста не відповідає ціні, яку заплатила Росія.

Водночас, такі втрати не мають значення для Володимира Путіна, підкреслює видання.

«Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку», — повідомляє видання.

У статті також вказують, що у армії РФ виникла «незліченна кількість проблем із постачанням і з військовою тактикою». Зокрема, росіянам бракує артилерії та боєприпасів.

«Москва завжди кидала у бій людей, яких вважає витратним матеріалом, зокрема під час Другої світової війни», — пише видання.

За даними Генштабу, опублікованими у Facebook, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 129870 російських військових.

🔻 2 лютого в українській розвідці повідомляли , що Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня

🔻1 лютого міністр оборони Олексій Резніков в ефірі французького каналу BFMTV заявив, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках — Півдні та Донбасі