В адміністрації Байдена назвали неточними повідомлення, що глава ЦРУ пропонував РФ 20% України в обмін на припинення війни

Мирне врегулювання

Про таку пропозицію написало швейцарське видання Neue Zurcher Zeitung. Як розповіли високопоставлені джерела медіа у владі Німеччини, у січні Бернс відвідав Київ та Москву, запропонувавши сторонам мирне врегулювання. Втім, пізніше американське медіа Newsweek написало, що в адміністрації Байдена назвали ці дані неточними, а у самому ЦРУ — абсолютно хибними.

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Neue Zurcher Zeitung повідомило, що у середині січня президент США Джо Байден доручив голові ЦРУ Вільяму Бернсу перевірити готовність України і Росії до переговорів.

За інформацією видання, у Києві Бернс пропонував світ в обмін на землю пропонував «мир в обмін на землю», а у Москві — «землю в обмін на мир». Розмір території, про які йшлося, сягав приблизно 20% площі України, що можна порівняти з Донеччиною та Луганщиною, повідомляли співрозмовники газети.

Обидві сторони відкинули пропозицію. Україна відмовилася від поділу своєї території. Росія заперечила, оскільки вважає, що у довгостроковій перспективі зможе виграти війну.

За ствердженням джерел Neue Zurcher Zeitung, після «провалу» місії Бернса в Києві та Москві Байден вирішив схвалити постачання Україні танків Abrams. Це рішення стало несподіванкою для канцлера Німеччини Олафа Шольца та розблокувало постачання Україні німецьких танків Leopard.

Втім, пізніше американське видання Newsweek написало, що заступник прес-секретаря Ради національної безпеки США Шон Деветт сказав, що публікація швейцарської газети «не точна». А неназваній співробітник у ЦРУ заявив Newsweek, що повідомлення Neue Zurcher Zeitung про таємну поїздку Бернса до Росії та пропозицію, яку він висунув від імені Білого дому, «абсолютно хибні».

Про таємне відвідування Бернсом Києва у середині січня повідомляла The Washington Post. За даними медіа, під час неоголошеного візиту директор ЦРУ поінформував президента України Володимира Зеленського про свої очікування щодо «військових планів Росії у найближчі тижні та місяці».

16 листопада повідомлялося, що директор ЦРУ таємно відвідував Київ та зустрічався з Володимиром Зеленським.