В Ізюмі здетонувала протипіхотна міна, постраждали діти

Сім підлітків зазнали осколкових поранень внаслідок вибуху протипіхотної міни «пелюстка», повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«В Ізюмі 7 підлітків (3 хлопців та 4 дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала. Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення», — розповів голова ОВА.

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Він зазначив, що стан дітей задовільний, проте п'ятьох постраждалих все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню.

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«Наразі їх життю загрози немає», — додав Синєгубов.

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