саміт україна-єс

Голова Європейської Ради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС

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Голова Європейської Ради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС
Голова Європейської Ради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС © Charles Michel/Twitter
Автор тексту: Олександра Стара

Про це Шарль Мішель написав у твітері. 

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«Наша рішучість не послабиться. Ми також підтримуватимемо вас на кожному кроці вашого шляху до ЄС», – зазначив голова Євроради.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.

 

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