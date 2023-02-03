Голова Європейської Ради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС

саміт україна-єс

Про це Шарль Мішель написав у твітері.

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«Наша рішучість не послабиться. Ми також підтримуватимемо вас на кожному кроці вашого шляху до ЄС», – зазначив голова Євроради.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ — Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.