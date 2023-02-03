Губернатор Брянської області повідомив, що російська ППО збила над регіоном 4 ракети

Повідомлення про обстріли з РФ

Це відбулося о 5 ранку у Стародубському округу, написав Олександр Богомаз у телеграмі.

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За словами російського чиновника, постраждалих та руйнувань немає.

🔻 31 січня губернатор Брянської області повідомляв про мінометний обстріл та удар по регіону: за його словами, пошкоджень зазнали понад будинки та лінії електропередач. Було порушено електропостачання окремих населених пунктів. Постраждалих, за інформацією російського чиновника, не було.

🔻 2 січня він заявляв, що відбулася атака об’єкту енергопостачання