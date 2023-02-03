Лубінець розглянув із турецьким омбудсманом деталі звільнення українців із полону РФ

На зустрічі в Стамбулі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обговорив із головним омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем гуманітарні проблеми України.

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«Ми дійсно бачимо щирі зусилля турецької сторони й особисто президента Ердогана, омбудсмена пана Малкоча в тому, щоб дійсно запустити новий формат, який би допомагав вирішувати гуманітарні проблеми громадян України», – заявив український омбудсман.

За його словами, «це буде точно непроста робота» і сьогодні уповноважені розбирали її деталі.

«І технічну сторону, і проведений перший онлайн-раунд між трьома омбудсменами і погодилися, що ми будемо його продовжувати і сподіваюся, що завдяки зусиллям Туреччини російська сторона поводитиметься максимально коректно та буде націлена на отримання результату від такого спілкування», – сказав Дмитро Лубінець.

Також він додав, що «зі слів Шерефа Малкоча, російська сторона вже працює над списками українських цивільних громадян, яким понад 70 років, та старших за 65, які мають хронічні хвороби».

«Однак Росія попросила час для роботи з цими списками», – зауважив український омбудсман.

🔻 13 січня Лубінець заявив, що більше 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ.

🔻 У ніч проти 11 січня Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець провів переговори з омбудсманкою РФ Тетяною Москальковою в Анкарі.