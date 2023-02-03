Майбутнє України всередині Євросоюзу — Шарль Мішель

ЄВРОПЕЙСЬКА РОДИНА

Немає безпечної та вільної Європи без безпечної та вільної України. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час саміту Україна - ЄС.

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Він підкреслив, що Україна досить швидко просувається на шляху євроінтеграції, а Євросоюз завжди і всюди має підтримувати Україну.

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«Ви можете розраховувати на нас, ми будемо вам допомагати», — зазначив він.

Саміт Україна-ЄС © Офіс Президента України

Президент Євроради зауважив, що ЄС надає Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Зокрема, з 60 млрд допомоги мобілізував 12 млрд євро саме на військову підтримку.

Крім того, Європейський Союз працює над десятим пакетом санкцій, аби зупинити російську військову машину.

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Мішель також підкреслив, необхідно визначити, хто скоїв злочини та засудити їх на підставі зібраних доказів.

«Ми будемо повністю підтримувати ваш суверенітет, вашу територіальну цілісність. Важливо, щоб міжнародна спільнота особливо в рамках ООН підтримувала цей підхід і вживала заходів на підтримку мирної формули, яку ви запропонували», — зазначив він.

Він зауважив, що у ЄС розглядають різні механізми, як змусити Росію відшкодувати завдані збитки та допоможуть відбудувати Україну:

Ми чудово розуміємо, що ви бороните свою землю задля власного майбутнього, майбутнього ваших дітей, але, не менш важливо, заради наших спільних цінностей

Саміт Україна-ЄС © ОП

🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.